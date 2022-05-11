Yatta heyecan başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç ile Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yelken ve yat yarışlarında merkez olması için mücadele ettiklerini belirterek, "Uluslararası camiada marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen yat yarışlarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz yelken sporu açısından coğrafyası ve rüzgar koşullarıyla dünya yelkeninin merkezi olmak için ideal koşullara sahip. Yüzlerce sporcunun bizim kara sularımızda yarışması, Türkiye'nin yelkende ne kadar ileri gittiğinin göstergesi olacak. Birçok yerli ve yabancı sporcu önce Muğla'da sonra İstanbul'da yarışacak. Türk yelkenciliği dünya ve Avrupa şampiyonalarıyla dünyada önemli bir yere sahip. Bu yarışın, geleneksel ve dünya literatüründe önemli bir yarış olduğunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın geniş kitlelerce büyük ilgiyle takip edildiğini aktaran Ekrem Yemlihaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin cennet gibi doğası eklenince ülke tanıtımında büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. Üç yıl önce henüz pandemi şartları ve büyük bir belirsizlik hakimken Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu fırsatın önemini işaret ederek Turizm Geliştirme Ajansı ile bir çalışma yürütülmesi konusunda bize talimat verdi. Geçen 3 yıl içerisinde çok ciddi mesai ve emek harcanarak çok sayıda ülkede görsel ve yazılı mecralarda yer aldık. Onlarca önemli basın mensubunu misafir ettik ve bu sayı katlanarak artmaya devam ediyor. Ana sponsorumuz DHL Express Türkiye ve çok değerli CEO'ları Mustafa Tonguç Bey bir sponsorluk anlayışının çok ötesine geçerek tüm dünyada bu organizasyonun bilinirliği adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'den yurt dışına giden on binlerce gönderinin üzerinde organizasyonun tanıtımı yer alıyor. Bu çabaları en iyi anlatacak örnek sanırım şudur; denizi olmayan İsviçre'den dahi 2 yelken takımı Muğla'da yarışlara kayıt verdi. Tüm bu çabalar ile Türkiye bir dünya markasına sahip olmuştur."

Yemlihaoğlu, yarışlara katılacak her sporcu için Marmaris'te bir fidan dikeceklerini ve hatıra ormanı oluşturmaya karar verdiklerini kaydetti.

HACICAFEROĞLU: ULUSLARARASI YARIŞLARI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ülke tanıtımı açısından önemine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"İlk başladığımızdan bugüne kadar ciddi anlamda katılım arttı. Bir organizasyona başlamak kolay değil. Giderek büyümesi, yat ve yelken sporu bizler ve ülkemiz için önemli. Tokyo 2020'de yelken sporcularımızın finalde yarışmaları bu branşın geliştiğinin göstergesi. Sadece sportif anlamda değil spor turizmi anlamında da ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda bu yarışları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyecek. Spor turizmi anlamında ülkemize çok daha büyük katkı sağlayacak."

TONGUÇ: ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

DHL Express CEO'su Mustafa Tonguç, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na verdikleri destekle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

"Lojistiğin hızını yelkenle buluşturmak bize mutluluk veriyor." diyen Tonguç, "Her yarışta katılımcı ülke sayısını artırmayı ve ülkemizin tanıtımına katı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz için değer oluşturan herkesin başarılı olması çok önemli. Sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, DHL Express ile spor dünyası arasındaki iş birliğini en iyi yansıtan olaylardan birisi. Ülkemizin dünyaya açılması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

YUVAKTAŞ: YARIŞLARI 11 FARKLI SINIFTA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın sportif direktörü Engin Yuvaktaş ise yarış programıyla ilgili bilgi verdi.

Yarışların toplam 4 etaptan oluşacağını belirten Yuvaktaş, "Yarışları 11 farklı sınıfta gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 100 teknenin yarışacağı bir organizasyon olacak. Toplam 4 yarıştan oluşuyor. İlk yarış Muğla'da olacak. En zorlu yarış ve 190 mil boyunca sürecek. Diğer yarışlar ise 28-30 Ekim'de İstanbul'da olacak. Açılış yarışı 25-27 Mayıs'ta Muğla'da gerçekleşecek. Marmaris kalesinden başlayacak. Bu yarış durmaksızın yapılacak. Hiçbir yarış için katılım ücreti alınmayacak. Her yarışın zorluk derecesine göre puanlama katsayısı var. Toplamda aldıkları puanla yıl sonunda ödül alacaklar. Kadın yelkencilere özel ödül verilecek. İlk 3 ekip ödül alacak. Üniversite takımları da özel ödüllere layık görülecek." değerlendirmesinde bulundu.