Namaz Müslümanlara farz kılınmıştır ve eksiksiz olarak yerine geitirlmesi gerekir. Namaz dinin direği olarak nitelendirilmiş ve ibadetlerin en kıymetlisi olarak görülmüştür. Gün içerisinde Allah’ı hatırlamanın ve dua etmenin en güzel yolarından biri namazdır. Doğru ve eksiksiz ibadet etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında Yatsı namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler gelir. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte yatsı namazı kılınışı ve okunacak dualar ve sureler
YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz ve son 2 rekatı ise son sünnet şeklinde kılınan yatsı namazı toplamda 10 rekattır. Yatsı namazı 5 vakit namaz içerisinde ikinci olarak kılınır. Yatsı namaz vaktinin girmesi ile sabah namazı arasındaki vakitte kılınabilir.
YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINI?
Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
'Yatsı namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Yatsı namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve yatsı namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler adım adım yatsı namazı kılınışına aşağıdan ulaşabilir.
Yatsı Namazı 4 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
- İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
- Sübhaneke duası okunur.
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
- Fatiha suresi okunur
- Zamm-ı sure okunur
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"
- Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."
- Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.
- Ettehıyyatü okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- Kur'an'dan bir sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur,
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye
- gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.
- "Allahümme Salli ve Barik" okunur.
- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Yatsı Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.
- "Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
- Subhaneke okunur.
- Euzü-besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
- Oturarak Ettahiyyatu okunur.
3. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
4. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
- “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
Yatsı Namazı 2 Rekat Son Sünneti Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
- İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve
- "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
- "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- "Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Vitir Namazı Üç Rekat Vacip
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
- Sübhaneke'yi okuruz
- Euzü-besmele çekeriz
- Fatiha Sûresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Sûresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
- Besmele çekeriz
- Fatiha okuruz
- Bir namaz suresi okuruz
- "Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alırız
- Kunut dualarını okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.
YATSI NAMAZINDA OKUNAN SURELER VE DUALAR
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
"Ayetel Kürsi" okunur.
- Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
- lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
- lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
- men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
- ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
- ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
- ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.
"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah
"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah
Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber
"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
"Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.
Son olarak "El Fatiha" denilir ve Fatiha Suresi okunur.
- Elhamdulillâhi rabbil'alemin
- Errahmânir'rahim
- Mâliki yevmiddin
- İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
- İhdinessirâtal mustakîm
- Sirâtallezine en'amte aleyhim
- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn