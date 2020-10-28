Mevlid Kandilinde vakit namazlarını kılmak büyük bir önem taşıyor. İslamda beş vakit namaz yer alıyor. Mevlid Kandilinde mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler yatsı namazı saatlerini araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller namaz vakitleri....

YATSI EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKŞAM EZANI SAATLERİ

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Ekim 2020 Çarşamba 05:42 07:06 12:37 15:31 17:59 19:17 29 Ekim 2020 Perşembe 05:43 07:07 12:37 15:30 17:57 19:16 30 Ekim 2020 Cuma 05:44 07:08 12:37 15:29 17:56 19:15 31 Ekim 2020 Cumartesi 05:45 07:10 12:37 15:28 17:55 19:14 01 Kasım 2020 Pazar 05:46 07:11 12:37 15:27 17:54 19:13 02 Kasım 2020 Pazartesi 05:47 07:12 12:37 15:26 17:53 19:12 03 Kasım 2020 Salı 05:48 07:13 12:37 15:25 17:51 19:11

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Ekim 2020 Çarşamba 05:58 07:23 12:53 15:44 18:12 19:33 29 Ekim 2020 Perşembe 05:59 07:25 12:53 15:43 18:11 19:31 30 Ekim 2020 Cuma 06:00 07:26 12:53 15:42 18:10 19:30 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:01 07:27 12:53 15:41 18:09 19:29 01 Kasım 2020 Pazar 06:02 07:28 12:53 15:40 18:07 19:28 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:03 07:29 12:53 15:39 18:06 19:27 03 Kasım 2020 Salı 06:04 07:30 12:53 15:38 18:05 19:26 İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:05 07:27 13:00 15:56 18:24 19:41 29 Ekim 2020 Perşembe 06:06 07:28 13:00 15:55 18:23 19:40 30 Ekim 2020 Cuma 06:07 07:29 13:00 15:55 18:21 19:39 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:07 07:30 13:00 15:54 18:20 19:38 01 Kasım 2020 Pazar 06:08 07:31 13:00 15:53 18:19 19:37 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:09 07:32 13:00 15:52 18:18 19:36 03 Kasım 2020 Salı 06:10 07:33 13:00 15:51 18:17 19:35

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.