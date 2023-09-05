Yatmadan önce bu yiyeceği yemek daha iyi uyumanızı sağlıyor! Tam bir demir, çinko ve magnezyum kaynağı

Ancak bu sadece vitaminler değil; amino asitler de gereklidir. Örneğin, Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir çalışma, omega-3 yağ asitlerinin daha kaliteli uykuyla ilişkili olabileceğini buldu. Araştırmada ayrıca eikosapentaenoik asit (EPA) tüketen grubun araştırmada en iyi sonuçları aldığı belirtildi. Bu yüzden yatmadan bir veya iki saat önce küçük bir somon rulosu yapın.