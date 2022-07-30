Uyuşturucu şüphelileri yatla kaçmaya çalıştı

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ABD bayraklı yatın, Yunan karasularına girmek üzereyken durdurulduğu uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 81 kilo kokain ile 3 kilo skunk, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde basına gösterildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin polisteki ifadelerinde, kaçmadıklarını, yatın gaz kolunun takılı kalması nedeniyle duramadıklarını söyledikleri öğrenildi.

26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, UYUŞTURUCU MADDELERİ EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ekiplerce ele geçirilen 81 kilo kokain, 3 kilo skunk Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilenip, basına gösterildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.K.E., M.Ş., A.O. ve İ.Ç. bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 4 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin polisteki ifadelerinde uyuşturucu taşımadıklarını; arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yatla seyahat ettiklerini ve gaz kolunun takılı kalmasından nedeniyle duramadıklarını da iddia ettikleri öğrenildi. Operasyon sırasında kovalamacanın 4 saat sürdüğü belirtilirken, yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. (DHA)