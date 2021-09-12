Girişim ekosisteminde son dönemde yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken melek yatırımcı ağı Angel Effect, 2022 sonuna kadar portföyündeki girişim sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 11 girişime 13 yatırım yaptıklarını açıklayan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, 2019'da kurulan Angel Effect'in fon büyüklüğünün 2 milyon dolar olduğunu, 2022 bitmeden bu fonun tamamını kullanılacağını söyledi.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Gökhan Akar, Türkiye'de melek yatırımcılığın işleyişi, girişim ekosistemindeki son trendler ve yatırım süreçleri hakkında merak edilen noktalara değindi.

Pandemiyle birlikte, melek yatırımcılık tarafına bir akış olduğundan bahseden Akar, "Pandemi yaşam şeklini değiştirdi ve teknoloji bir anda hızlandı. Dünyada bir para bolluğu oluştu ve para teknolojiye doğru akmaya başladı. Türkiye'de de bu farkındalık gelişti. Geleneksel sermaye veya eski ekonomide para kazanmış insanlar 'burada bir trend var, bu trene biz de nasıl binebiliriz' diye bakmaya başladılar. KPMG’nin raporuna göre Türkiye’de girişimlere 2021 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 510 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu artarak devam edecek. Herkes bu alana ilgi duyuyor şu anda. O yüzden telefonlarımız çok çalıyor diyebilirim" dedi.

1 GİRİŞİME EN FAZLA 100 BİN DOLAR YATIRIYOR

Akar, Angel Effect'in melek yatırımcıları bir şirket altında topladığını belirtti.

22 ortakla yola çıktıklarını ve 350’ye yakın melek yatırımcı potansiyeli olan üyelerinin olduğunu anlatan Akar, "2019 yılından bugüne kadar 2 binin üzerinde girişim başvurusu aldık. Ayda iki kez toplamda 12 girişime yatırımcı sunumlarını sunacakları online yatırımcı sunum etkinliği (pitchday) düzenliyoruz. Yatırım yapmaya aday 3 girişimi ise her ay sonu yatırımcı sunum etkinliğimizde (deep dive) ağırlıyoruz. Bazen şirket olarak biz yatırım yapıyoruz, bazen ortaklarımız yapıyor, bazen ise üyelerimiz. Çünkü tek başınıza hareket edilecek bir dünya değil burası" diye konuştu.

Akar, Angel Effect'in yatırımlarında belirledikleri üst sınırdan bahsederek, bir girişime en fazla 100 bin dolar yatırım yaptıklarını anlattı.

Her sektöre yatırım yapabileceklerini kaydeden Akar, "Bu bir hukuk teknolojisi, bir sağlık teknolojisi, bir oyun şirketi de olabilir ya da bir dijital dönüşüm robotik uygulaması da olabilir. Biz erken aşama girişimlere yatırım yapıyoruz ancak fikir aşamasındakilere değil. Fikirden ürüne gelmiş, ürününü çıkarmış biraz da yolculuğuna başlamış girişimler radarımızda. Çünkü biz erken aşama melek yatırımcısıyız" dedi.

'SABIRLI OLUN, YATIRIMLARINIZI DAĞITIN'

Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, girişime yatırım yapmak üzere ayrılan bir sermayenin dinamikleri olduğunu vurguladı.

Yatırımcılara yönelik öneriler sıralayan Akar, "Bütün yatırımcılara risk dağılımını öneriyorum. 100 bin dolar paranız varsa gidip bir şirkete 100 bin dolarlık yatırım yapmayın, 10 tane şirkete 10 bin dolar yatırın. Melek yatırımcının en temel dinamiği riski dağıtmaktır. Çünkü bu çok erken aşamalara yapılan bir yatırım ve bu risk sermayesi aslında" ifadesini kullandı.

Girişim yatırımlarında geri dönüşlerin birkaç yılı bulabileceğini ifade eden Akar, "Burada yaptığınız yatırım hemen paraya dönüştürmek istiyorum diyebileceğiniz bir şey değil. 4-5 senelik bir sabır gerekiyor. Çünkü bir erken aşamada bir girişime yatırım yaptığınız zaman, bu girişimin büyümesi bir yere gelmesi, işini büyütmesi, bir değer haline gelmesi, belki globale açılması en az bir 4-5 senelik yolculuk" dedi.

'OYUN TARAFINDA GİDECEK ÇOK YOL VAR'

Akar, önümüzdeki yıllarda ekosistemde öne çıkması beklenen sektörler ile ilgili de öngörülerini paylaştı.

Türkiye’deki fintech şirketlerinin değerlenmeye devam edeceğinin altını çizen Akar, "Peak Games’in yarattığı trend Türkiye'de gözleri oyun alanına çevirdi. Orada da ciddi hem girişimler var hem yatırımlar var. Oyun sektörü Türkiye'de bir şekilde iyi gidiyor. Oyun tarafında Türkiye'nin daha gidecek yol olduğunu düşünüyorum. Lojistik, e-ticaret platformları, e-ticaret platform entegratörleri trend olmaya devam edecek. Süreç otomasyonları, robotik süreçler, dijital dönüşüm de ön planda. Farklı alanlarda paylaşım ekonomisi araçları, uzaktan çalışma platformları ivmelenmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

'YATIRIMA DEĞİL İŞİNİZE ODAKLANIN'

Akar girişimcilere yönelik olarak da önerilerini sıraladı.

Girişimcilerin yatırım almaya odaklanmamalarını, işe odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Akar, "Son zamanda girişimler yatırım almaya odaklandı. Asıl olan iştir, işinize odaklanın, müşterinize odaklanın. Yatırımcı gelip zaten sizi bulacak. Elbette yatırımsız olmuyor, ama kafada da hep yatırımla yaşamamak lazım. Yatırımcılar iyi işleri, iyi müşterileri olan, işine odaklı girişimcilerin girişimlerine yatırım yapmak istiyor" dedi.