Yatırımcının iştahı kaçtı

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dün ABD borsalarında yaşanan düşüşlerin ardından bugün Avrupa'da da pay piyasalarında satışlar ağırlık kazandı.

Hem ABD'de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde koronavirüs vakalarında gözlemlenen artış yatırımcının risk iştahında düşüşe yol açıyor. Özellikle ABD'de son 7 günde ortalama günlük 68 bin 767 yeni vaka görülmesi salgında ikinci dalganın sert geçeceğine dair beklentiyi güçlendirdi.

Avrupa'da ise sadece dün Fransa'da 26 bin, İspanya'da 17 bin Almanya'da ise 12 bini aşkın yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüs salgını artarak devam ederken ABD'de seçimden önce yeni bir ekonomik destek paketinin geleceğine yönelik beklenti de iyice düştü. Cumhuriyetçilerle Demokratlar defalarca görüşmelerine rağmen destek paketinin kapsamı ve detayları üzerinde bir anlaşmaya varamadı.

Bu sebeplerle dün ABD'de Dow Jones yüzde 2.29, Nasdaq yüzde 1.64, S&P 500 ise yüzde 1.86 düştü.

EN SERT DÜŞÜŞ FRANSA'DA

Dün İspanya ve İtalya'da yeni koronavirüs kısıtlamalarının etkisiyle sert gerilemeler yaşanan Avrupa borsalarında ise satış dalgası bugün de devam ediyor. Dün yüzde 3.7 gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesinde kapanan Alman DAX endeksi bu sabah da yüzde 0.47 düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde yüzde 1.9 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100'de yüzde 0.20 ile sınırlı bir düşüş gözlemlendi. İspanya'da IBEX 35'te düşüş yüzde 0.5geriledi.

Avrupa borsalarının genel performansı için gösterge kabul edilen Stoxx 600 endeksi dünkü yüzde 1.8'lik düşüşün ardından bu sabah da yüzde 0.3 düştü.

HAVAYOLLARI KÖTÜ ETKİLENDİ

Koronavirüse yönelik endişeler özellikle de havayolu şirketlerinden kaçışa yol açıyor. Dün ABD'de United Airlines hisselerinde bu sebeple yüzde 7.02 düşüş yaşandı. American Airlines yüzde 6.35, Delta yüzde 6.09, Southwest Airlines hisseleri ise yüzde 3.95 düştü.

Benzer bir eğilim bugün Avrupa'da da görüldü. Lufthansa hisseleri yüzde 2.36 gerilerken, Air France'da düşüş yüzde 3.4'ü buldu.