23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Vestas'ın Türkiye Genel Müdürü Olcayto Yiğit, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücüne her yıl bin megavat ilave kapasite ekleyebilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Rüzgarda teşvik, gündemimizin en önemli konusu. Yatırımların miktarını ve kapasitesini piyasanın öngörülebilir olması belirleyecek. Teşvik sürelerinin 15 yıla uzatılması sektörün sürdürülebilirliği için çok önemli." dedi.
Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar enerjisi sektöründe 2020'den sonra devreye girmesi beklenen destek mekanizmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yatırımcıların, Türkiye'de uygulanan teşvik mekanizmasının devam etmesini beklediğini aktaran Yiğit, "Gönlümüzden böyle geçse de bunun realist bir karar olmayacağının farkındayız. Ancak, teşvik sürelerinin 10 yıldan 15 yıla uzatılması sektörün sürdürülebilirliği için çok önemli ve gerekli." diye konuştu.
Yiğit, piyasa katılımcılarının yeni teşvik fiyatının belirlenmesi konusunda farklı hesaplamaları ve değişkenleri hassasiyetle analiz ettiğini ifade etti.
Türk rüzgar piyasasının dinamiklerinin dikkate alındığı bir teşvik fiyatının, sektörde sürdürülebilirliği sağlayacağını vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:
"Bakanlığın, 2020 sonrası yeni teşvik mekanizması için ciddi mesai harcadığını biliyoruz. Türkiye, rüzgarda kurulu gücüne her yıl bin megavat ilave kapasite ekleyebilecek potansiyele sahip. Rüzgarda teşvik, gündemimizin en önemli konusu. Yatırımların miktarını ve kapasitesini, piyasanın öngörülebilir olması belirleyecek. Proje finansmanı açısından teşvikte bir baz taban fiyat olması elzem."
RÜZGARDA TÜRKİYE AVANTAJLI
Vestas Güney Avrupa, Orta Doğu, Africa ve Latin Amerika Başkanı Eduardo Medina ise rüzgar enerjisinde Türkiye'nin avantajlı konuma sahip olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin özellikle yetişmiş eleman konusunda başarılı olduğuna dikkati çeken Medina, "Türkiye, Çin ile kıyaslandığında daha kısa süredir rüzgar sektörü içinde olmasına rağmen, dünya standartlarında eleman yetiştirme konusunda oldukça başarılı. Biz Türkiye'de ürettiğimiz ekipmanlar için Avrupa standartlarında diyebiliyoruz. Bunun rahatlığını taşıyoruz." diye konuştu.
Medina, Çin'in rüzgar ekipman üretim piyasasını ve tedarik zincirini uzun dönemdir geliştirdiğine işaret ederek, "Çin, sadece çok büyük hacimlerde ekipman üretimi yapmıyor, aynı zamanda yenilenebilir enerjiden de üretim yapıyor. İç piyasaları da oldukça büyük." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gösterdiği performansı değerli bulduklarını aktaran Medina, 2020'den sonraki teşvik mekanizmasının yatırımcının atacağı adımlar açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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