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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcı bu hafta ne kazandı? - İş-Yaşam Haberleri

        Yatırımcı bu hafta ne kazandı?

        Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,34, dolar/TL yüzde 0,85, Euro/TL yüzde 1,74, altının gram fiyatı yüzde 1,91 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:56 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:56
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        Yatırımcı bu hafta ne kazandı?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.173,27 ve en yüksek 9.416,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,34 değer kazanarak 9.374,20 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 2 bin 27 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,92 artarak 13 bin 623 liraya yükseldi.

        Geçen hafta sonu 3 bin 221 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 335 liraya çıktı.

        Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazanarak 31,0920 liraya, Euro yüzde 1,74 artışla 33,7050 liraya yükseldi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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