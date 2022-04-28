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Dünya Altın Konseyi 2022 ilk çeyrek Altın Talebi Trendleri Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre ilk çeyrekte küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1.234 tona çıktı. Bu 2018'in 4. çeyreğinde bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Raporda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve yükselen enflasyonun artan talepteki ana etkenler olduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 84 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının alımları bir önceki çeyreğe göre ikiye katlanırken geçen yılın aynı çeyreğinin yüzde 21 altında kaldı.

Mısır Merkez Bankası bu dönemde 44 tonluk alım yaparak dünyada en fazla alım yapan merkez bankası oldu. Bu ülkeyi 37 ton altın alımı yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 6 tonluk alımla Hindistan Merkez Bankası takip etti. Dünya genelinde merkez bankaları alım eğiliminde olsa da Kazakistan Merkez Bankası'nın 34 ton ve Özbekistan Merkez Bankası'nın ise 25 tonluk satışları net alımların 84 tonda kalmasına yol açtı.

Dünyanın en fazla altın rezervine sahip ülkeleri (ECB ve IMF dahil):

Sıra Ülke Ton 1 ABD 8.134 2 Almanya 3.358 3 IMF 2.814 4 İtalya 2.451 5 Fransa 2.436 6 Rusya 2.298 7 Çin 1.948 8 İsviçre 1.040 9 Japonya 846 10 Hindistan 760,4 11 Hollanda 612,5 12 ECB 504,8 13 Türkiye 431,1 14 Tayvan 423,6 15 Portekiz 382,6 16 Kazakistan 368,1 17 Özbekistan 337,5 18 S. Arabistan 323,1 19 İngiltere 310,3 20 Lübnan 286,8

BİR SIRA YÜKSELDİ

Böylece Türkiye bir önceki çeyreğe göre bir sıra atlayarak dünyanın en büyük 13. resmi altın rezervine sahip oldu. TCMB'nin toplam rezervlerinde altının payı yüzde 28 oldu.

TCMB altın alımlarını hızlandırırken yatırım amaçlı perakende altın (külçe, altın para) ile altın takı talebinde düşüş yaşandı.

YÜZDE 77'LİK DÜŞÜŞ

Altın Konseyi verilerine ilk çeyrekte külçe ve altın para alımları dünya genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gerileyerek 352 tondan 282 tona düştü. Bu düşüşte Türkiye'deki gerileme etkili oldu. Türkiye'de yatırım amaçlı külçe ve altın para satışları geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 77 düştü. Bu, söz konusu dönemde dünyadaki en sert düşüş oldu. Alımlar 44.3 tondan 10.1 tona geriledi.

'YATIRIMCI FIRSAT BEKLİYOR'

Raporda bu düşüşle ilgili yapılan değerlendirmede "Geçen çeyreğe göre yaşanan düşüş neredeyse tamamen fiyatlarla ilişkiliydi. Liranın zayıflaması yerel altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Çeyrek genelinde ortalama gram altın fiyatı 845 TL oldu. Bir önceki çeyrekte bu ortalama 648 liraydı. Bu yükseliş kâr satışlarında önemli yükselişe yol açmadı. Yatırımcılar daha düşük fiyattan alım fırsatı beklediği için ise yeni alımlarda sert düşüş oldu" ifadeleri yer aldı.

'TÜKETİCİ ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR'

Rapora göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın takı satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik düşüşle 7 tona geriledi. Dünya Altın Konseyi analistleri TL'deki zayıflama ve artan fiyatların tüketiciyi alım yapmaktan alıkoyduğunu bildirdi. Raporda mart ayında gram altının ortalama fiyatının 920 lirayla rekor kırdığına dikkat çekilirken "Türk tüketicilerin artan yerel enflasyon ve düşen gelirlerle mücadele ettiği bir dönemde altın talebinin düşmesi şaşırtıcı olmadı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel takı talebi ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 düştü. Bunda Türkiye'nin yanında Çin'deki yüzde 8'lik düşüş de etkili oldu.