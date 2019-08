Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin her çeyrekte çıkarttığı 'Girişim Dünyası’ (Venture Pulse) raporlarının yenisini yayınladı.

Rapor, milenyum ve post milenyum kuşaklarına mensup tüketicilerin alışveriş tercihlerinin son dönemde özellikle ABD'de yatırımların yönünü değiştirmeye başladığını ortaya koydu.

Rapora göre 2019'un ikinci çeyreğinde, bitki bazlı et ve süt ikameleri üreten Impossible Foods firması 300 milyon dolarlık yatırım topladı. Alternatif et piyasasında faaliyet gösteren Beyond Meat'in halka arzı ise son derece başarılı oldu.

Alternatif et pazarına yönelik ilginin arkasında, milenyum kuşağı ve onları takip eden post milenyum kuşağının artan çevre bilinciyle, değişen tüketim alışkanlıklarının etkisi var.

KPMG raporuna göre ABD'de yatırımcıların ilgisini çeken diğer pazarların başında taşımacılık, gıda teslimatı, havacılık ve uzay, dayanıklı tüketim malzemelerinin yanı sıra yapay zeka ve otonom araçlar da yer alıyor.

YATIRIMLAR GIDA TESLİMATINA GİTTİ

ABD’de yılın ikinci çeyreğinde en fazla yatırım toplayan firmalar arasında 600 milyon dolar ile San Francisco merkezli yemek dağıtım firması DoorDash de bulunuyor.

Avrupa’da en büyük risk sermayesi yatırımları arasında da gıda teslimatı firmaları, İngiliz Deliveroo (575 milyon dolar) İspanya merkezli Glovo (174.8 milyon dolar) ve Finlandiya merkezli Wolt (130 milyon dolar) yer alıyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık da, değeri 1 milyar doları geçen 'unicorn' girişimlerin ABD'de sergilediği başarı. Rapora göre 2019'un ikinci çeyreğinde ABD'de 23 yeni 'unicorn' girişim ortaya çıktı.

Bunların çoğunluğu fintech (StockX, iValua, Marqata, Carta, Bill.com) ve veri yönetimi (Sumo Logic, Druva) alanlarında faaliyet gösteren girişimler. Aynı dönemde Çin'de ise tek bir unicorn girişim bile başlamadı.

YATIRIMLAR İKİNCİ ÇEYREKTE 52.7 MİLYAR DOLARI BULDU

Araştırmada yer alan bilgilere göre, dünya genelinde risk sermayesi yatırımları, 2019'un ikinci çeyreğinde toplamda 52.7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam birinci çeyrekte 56.2 milyar dolar seviyesindeydi. Risk sermayesi işlemlerinin toplamı ise 3 bin 855 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyreğin en büyük işlemi Hindistan merkezli OYO Rooms'a yapılan 1.1 milyar dolarlık yatırım oldu. OYO Rooms’u birer milyar dolarlık yatırımla Kolombiya merkezli Rappi, Çinli JD Health ve ABD’li Flexport takip etti.

Rapor, ABD ve Avrupa'daki yatırımların güçlü şekilde sürdüğünü, buna karşın yıl başında Asya bölgesinde başlayan yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor.

İkinci çeyrekte ABD'deki yatırımlar, yapılan 2 bin 379 işlemde 31.5 milyar dolara ulaştı. ABD’nin çıkışında Uber, Lyft, Zoom, Beyond Meat gibi firmaları halka arzları etkili oldu. Asya'daki yatırımlar, 484 işlemde 10.1 milyar dolar seviyesine ancak çıktı. Avrupa'da aynı dönemde gerçekleşen yatırımların toplamı ise 8.4 milyar seviyesinde.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİŞMELER OLUMLU

İkinci çeyrek yatırımlar açısından gelişmekte olan ekonomilerde son derece güçlü geçti. Bahsi geçen dönemde ikisi Hindistan’dan, biri de Latin Amerika’dan olmak üzere 1 milyar dolar üzerinde 3 yatırım haberi geldi.

Hindistan’ın gelecek yıl da benzer bir tablo çizmesi beklenirken, Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya’daki gelişmekte olan ekonomilerin, Asya pazarına yatırım yapmak isteyen firmalar için daha cazip hale geleceği öngörüsüne yer verildi.

Rapora göre, 2019’un üçüncü çeyreğinde yatırımlarda düşüş beklenmesine rağmen yatırım değerlemelerinde gözlemlenecek artış, işlem artışının öncü sinyali niteliğinde. Değerlemelerin geç aşama yatırımlara odaklanmış olması, erken aşama girişimlerinin yatırım azlığı çekebileceğine işaret ediyor.

Bu genel trendin dışında kalan tek dikey ise yapay zeka olarak rapora yansımış durumda. Buna göre, erken ya da geç aşama fark etmeksizin yapay zeka yatırımlarına talebin arttığı kaydediliyor.

Sağlık sektörünün risk sermayesi yatırımlarındaki payının da 2013’ten bu yana düzenli şekilde arttığını paylaşıldığı raporda, bunların dışında yazılım, enerji, ilaç ve biyoteknolojinin sırayla en fazla yatırım çeken sektörler arasında yer aldığı bildirildi. Ticari hizmetlerin ise yatırımlar açısından düşüş trendinde olduğu aktarıldı.

KPMG raporunda, hizmetlerini müşterinin iş ihtiyaçları çerçevesinde şekillendiren girişimlerin yatırımlarda öne çıkacağı belirtiliyor.

MEGA İŞLEMLER AVRUPA'YA KAYDI

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, 2018'de Asya'da sıklıkla görülen mega işlemlerin, ikinci çeyrekte Avrupa'ya kaydığını belirtti. Rapora göre bahsi geçen dönemde Avrupa'da 170 milyon dolar üzerinde 10 işlem gerçekleşti.

Son dönemde artan jeopolitik belirsizlikler ve Brexit tarzı gelişmelere karşın Avrupa, risk sermayesi yatırımlarında gözle görülür bir artış gösteriyor. Cantürk bu artışta, Avrupa genelinde çoğalan inovasyon merkezlerinin etkisi olduğunu vurguladı.

Buna göre, İngiltere'de risk sermayesi yatırımları tarihi düzeylere ulaşırken, Fransa, İspanya, Polonya ve İskandinav ülkelerinde yatırımlar arttı.

Sinem Cantürk, rapordaki veriler ışığında üçüncü çeyrekte de özellikle ABD'deki yatırım rüzgarının devam edeceği öngörüsünde bulunarak, "Ekonomik verilere bakacak olursak önümüzdeki birkaç çeyrekte daha fazla halka arz göreceğiz" diye konuştu.