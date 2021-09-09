Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'in Bergama ilçesine Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, kurulması planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını, böylece İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedeflediklerini bildirdi.
Bölgenin İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik amacıyla kurulmasına karar verildiğini belirten Muş, temel amaçlarının serbest bölgelerin ülke ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak olduğunu vurguladı.
BİRÇOK AVANTAJ VE TEŞVİKİ İÇİNDE BARINDIRIYOR
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, serbest bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. Yatırım, üretim ve ihracatı artırmayı amaçlayan bu bölgelerde, vergi muafiyeti ve indirimi, orta ve uzun vadede gelecek planı yapabilme, izne tabi olmadan kar transferi, prosedürlerden arındırılmış ticari faaliyette bulunma, yerli ve yabancı pazarlara ulaşım ve ucuz altyapı gibi birçok imkan bulunuyor.
Serbest bölgeler, sağlanan bu teşvik ve imkanların katkısıyla gün geçtikçe ticaret hacimlerini ve istihdamını artırıyor.
YAKLAŞIK 80 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR
Türkiye'deki 18 serbest bölgede, 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1900 firma faaliyet gösteriyor. Bu serbest bölgelerde istihdam edilen kişi sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,19 artışla 79 bin 553 kişiye yükseldi.
Ege Serbest Bölgesi 20 bin 428 kişiyle istihdamda birinci sırada yer alıyor. Bu bölgeyi, 11 bin 484 kişi ile Bursa Serbest Bölgesi, 10 bin 748 kişiyle Mersin Serbest Bölgesi takip ediyor.
22 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ
Türkiye genelindeki serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,22 artarak 22 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Söz konusu bölgelerdeki ticaret hacmi 2019'da yaklaşık 19 milyar 656 milyon dolar seviyesindeydi.
Ege Serbest Bölgesi istihdamda olduğu gibi ticaret hacminde de ilk sırada yer alıyor. Söz konusu bölge 2020 yılı sonu itibarıyla 3,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip bulunuyor. Bu bölgeyi, 3,6 milyar dolarla İstanbul İhtisas ve 2,5 milyar dolarla Mersin Serbest Bölgesi izliyor.
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