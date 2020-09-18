Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Koreli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'inden edinilen bilgiye göre, Dağlıoğlu, Güney Kore'nin en büyük iş medyası grubu olan MK Medya tarafından her sene Seul'de gerçekleştirilen WKF 2020 programına online konuşmacı olarak katıldı.
Girişimcilere sunduğu devlet destekleri ile kamu ve özel sektör fonlarının yanı sıra, Türkiye'nin coğrafi konumu, iç pazar büyüklüğü, nitelikli iş gücü ve dinamik demografik yapısıyla bölgede öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Dağlıoğlu, aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleriyle olan tarihi ve kültürel bağları sebebiyle de Türkiye’nin Koreli firmaların globalleşmesine önemli katkılarda bulunacağını belirtti.
Dağlıoğlu, iki ülke arasında yapılacak iş birlikleriyle Türk girişimcilerin de Kore'de faaliyet göstermek istediklerinin, karşılıklı tecrübe ve "know-how" paylaşımı sayesinde hem Türkiye hem de Kore açısından önemli kazanımlar oluşacağını aktardı.
Uluslararası yatırımcıların son üç yılda ondan fazla teknoloji girişimine büyük ölçekli yatırım yaptığını, bu şirketlere geçmişte yatırım yapan girişim sermayesi fonlarının çok başarılı çıkışlar yaptığını dile getiren Dağlıoğlu, ABD merkezli Zynga'nın İstanbul'da kurulu Peak oyun şirketini 1,8 milyar dolara satın almasını örnek vererek, bundan sonra devam edecek benzer başarı hikayelerinde Koreli yatırımcıları da görmeyi arzuladıklarını ifade etti.
Yatırım Ofisi Güney Kore temsilcisi Taha Yasin Saran da, Koreli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını ve son yıllarda gelen yatırımların sektörel anlamda da çeşitlilik göstermeye başladığını belirterek, yerli startup ve girişimlere kaynak sağlanması anlamında da Koreli yatırımcılara yönelik tanıtım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Bu yıl, 16-18 Eylül tarihleri arasında, toplam 100'ü aşkın panel ve 300'den fazla konuşmacının katıldığı, Asya’nın Davos’u olarak da bilinen "Dünya Bilgi Forumu"nda öne çıkan diğer isimler arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, İngiltere 76. Dönem Başbakanı Theresa May, Alibaba Grubu Kurucu Başkanı Jack Ma, Dünya Ekonomik Forumu Kurucu Başkanı Klaus Schwab, ve Birleşmiş Milletler 8. Genel Sekreteri Ban Ki-moon gibi konuşmacılar yer aldı.
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