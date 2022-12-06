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Yatırım fonları stratejileri küçük yatırımcıya kazandırır mı?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu KT Portföy Araştırma Direktörü Bayram Veli Salur oldu. Salur son dönemlerde borsaya olan yatırımcı akınını değerlendirirken vatandaşların direkt borsa yatırımı yapmanın yanı sıra fonlar aracılığı ile ne kadar yatırım yaptığına dair rakamları paylaştı. Salur, çok hızlı yükselen bazı hisselerdeki düzeltmeye değinerek bu hisselere portföylerinde yer verip vermediklerini belirterek hisse yatırımcılarının ne sıklıkla işlem yapması ve yatırımları nasıl çeşitlendirmesi gerektiğine yönelik tecrübelerini aktardı.

Giriş: 06.12.2022 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Yatırım fonları stratejileri küçük yatırımcıya kazandırır mı?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu KT Portföy Araştırma Direktörü Bayram Veli Salur oldu. Salur son dönemlerde borsaya olan yatırımcı akınını değerlendirirken vatandaşların direkt borsa yatırımı yapmanın yanı sıra fonlar aracılığı ile ne kadar yatırım yaptığına dair rakamları paylaştı. Salur, çok hızlı yükselen bazı hisselerdeki düzeltmeye değinerek bu hisselere portföylerinde yer verip vermediklerini belirterek hisse yatırımcılarının ne sıklıkla işlem yapması ve yatırımları nasıl çeşitlendirmesi gerektiğine yönelik tecrübelerini aktardı.

İHRACATTAN NASIL ETKİLENECEK?

Global gelişmeleri değerlendiren Salur, özellikle bu gelişmelerin cari açık ve makro ekonomiye etkilerini anlatırken ihracat bacağıyla borsanın global ekonomiden nasıl etkileneceğine yönelik fikirlerini paylaşıyor. 2022’de borsayı sürükleyen sektörleri aktaran Salur, bundan sonraki süreçte hangi sektörler ön planda olabileceğine dair fikirlerini dile getiriyor.

HIZLI YÜKSELEN HİSSELERDE DURUM NE?

Salur, çok hızlı yükselen bazı hisselerdeki düzeltmeye değinerek bu hisselere portföylerinde yer verip vermediklerini belirterek hisse yatırımcılarının ne sıklıkla işlem yapması ve yatırımları nasıl çeşitlendirmesi gerektiğine yönelik tecrübelerini aktarıyor. Salur yatırımcılara bu dönemde varlık dağılımının nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

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