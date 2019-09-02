Tekne sigortalarının sadece karasularında değil yabancı ülke karasularında da geçerli olduğunu ifade eden Anadolu Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdürü Mustafa Alperdem, bu sigortayı yaptıranların teminat dışı kalma hallerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Alperdem sorularımıza şu cevapları verdi:

-Tekne/yat sigortasını kapsamı nedir? Tekne motorunu ve makineleri kapsar mı?

Gezinti tekneleri dünyada kabul görmüş standart teminat paketleri ile sigortalanıyor. Gezinti tekneleri hem denizde seyir halindeyken hem de karada beklerken hata bakım oranım sırasında da teminat altındadır. Deniz, göl ve nehir gibi suların riskleri ile teknenin batması, başka bir tekne ile çarpışması ve bu çarpışma sonucu karşı tekneye hatta karşı teknedeki yolculara verilecek zararları da teminat altına alıyor. Bunun dışında yangın, yıldırım, deprem, infilak, fırtına gibi doğal afetler yanı sıra teknenin ve botun çalınması, kötü niyetli hareketler ve motor ve makine aksamından kaynaklı tekneye gelebilecek zararlar teminat altındadır.

-Teknedeki yolcular sigortalı mı?

Teknedeki yolcular teminat dahilindedir.

-Doğal afetlerin tümü teminat altında mıdır?

Evet tamamı teminat altındadır. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan fırtına şimşek ve deprem gibi risklerin sonucunda özellikle Bodrum ve Marmaris tarafında meydana gelen hasarlar sigortalılarda sigorta bilincinin oluşmasını sağladı.

ANAHTAR KAYBOLURSA KARŞILIYOR

-Denizin ortasında tekneniz arızalanırsa sigorta şirketi tarafından kurtarılıyor mu?

Eğer tekneniz denizin ortasında atıl kalırsa kurtarılması teminat dahilindedir. Bunun yanında tekneniz hasar alırsa otelde konaklama hatta tamirat yapıldıktan sonra geriye dönüşte demirleme masrafları, kaybolduysa anahtarın temini konusunda da ek teminat veriliyor.

Türkiye karasulara dışındaki arıza ve hasarlar sigorta kapsamında mıdır?

Poliçe üzerinde belirtildikten sonra yurtdışındaki olası riskler de tamamıyla teminat dahilindedir.

YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DE ALINMALI

Hangi hallerde teminat dışı kalınır?

İlki sözleşmenin yerine getirilmemesi. Ehliyetsiz bir kişinin tekneyi kullanması, teknenin denize elverişliliğinin sağlanmamış olması ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi olarak sıralanabilir. Ağır hava nedeniyle teknenin makine ve motorundaki arızalar ile sigortalının kişisel eşyaları teminat haricidir. Bunlardan bazıları ek teminat ile teminat altına alınabilir.

Anadolu Sigorta'nın tekne sigortaları ve su araçları branşındaki yeri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Anadolu Sigorta 95 yıldır tüm sigorta branşlarında teminat veriyor. Su araçları branşı da bu araçların içinde. Uzun yıllardır bu alanda lideriz.