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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yatılı okulda fenalaşan çocuk öldü

        Yatılı okulda yemek sırasında fenalaşan çocuk kurtarılamadı

        Aksaray'da, yatılı okulda okuyan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki İsmail Bozlak, yurtta girdiği yemek sırasında aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İsmail Bozlak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:47
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        Yatılı okulda fenalaşan çocuk öldü
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        Aksaray'daki Yavuz Sultan Selim İlkokulu Yurdu'nda yemek sırasına giren ilkokulunda 5. sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), arkadaşlarıyla muhabbet ederken aniden fenalaşarak yere düştü.

        İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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