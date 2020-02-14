Yataş Grup Ar-Ge ve Tasarım merkezlerini Açtı

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ocak ayı itibarıyla Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Yataş Ar-Ge Merkezi, Yataş’ın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisleri içinde yer alıyor. Sektördeki rakiplerden daha farklı ve avantajlı ürünler üretmek, rekabet edebilir katma değerli projeler gerçekleştirmek; Endüstri 4.0 çerçevesinde kalite, maliyet, hız iyileştirmelerini sağlamak, inovatif faaliyetleri artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ar-Ge Merkezi’nde 24’ü araştırmacı olmak üzere 30 kişi görev yapıyor. Merkezde şu anda 10 projenin çalışmalarına devam ediliyor.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) iki projeyle başvuran Yataş Ar-Ge Merkezi, bu kısa sürede 5 akademik toplantı da düzenledi.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Yataş Grup olarak tüketicilere her zaman en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede en yeni teknolojilere yatırım yapıyor, inovatif ürünler geliştiriyoruz. Kayseri’de bulunan Ar-Ge ve İstanbul’da konumlandırdığımız Tasarım Merkezlerimizi de bu vizyonla hayata geçirdik. Ar-Ge Merkezimiz, Yataş Grup’un sadece mobilya, yatak ya da ev tekstili üretmediğinin inovasyona, katma değerliüretime verdiği önemin net bir kanıtı. Tasarım Merkezimiz ise ortaya koyduğu benzersiz tasarımlarla, sadece bir koleksiyon değil yaşam alanlarını değiştirecek konseptler yaratıyor. Bu iki merkezimiz de gerek know-how paylaşımı gerek akademi ve sanayi işbirliği gibi çalışmalarla sadece markamız için değil sektör ve sektörün geleceği için de görev yapacak.”
Yataş Grup’un İstanbul’da bulunan merkez binasında konumlanan Yataş Tasarım Merkezi ise yılın 12 ayı ürün tasarlama ve geliştirme, farklı pazarlara hitap eden ürün gamları ortaya koyma stratejisiyle ilerliyor. Hem rekabette fark yaratacak, katma değerli ürünlerin tasarlanmasına hem de ürün çeşit, fiyat, tasarım çizgisinin yurt içi ve hedef pazarlarda marka hedeflerine ve rekabete göre zenginleştirilmesine odaklanan Yataş Tasarım Merkezi, Yataş Grup genelinde tasarım kültürünün ve bilincinin gelişimine de bir yatırımı anlamı taşıyor. Mobilya & Tekstil Tasarım ve Konsept Tasarım olmak üzere iki birimden oluşan Tasarım Merkezi’nde 35 kişi görev yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!