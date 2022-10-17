Yataktan düştüğü iddia edilen bebek öldü

Kırıkkale'de yataktan düştüğü iddia edilen bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K., uyuduğu sırada yanında bulunan 6 aylık bebeği yataktan halının üzerine düştü.

Bir süre sonra uyanan anne G.K., bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.