Yatak ıslatmada tedavi altı yaşından sonra

Çocuklarda yatak ıslatma psikolojik ya da fiziksel nedenlerle ortaya çıkan ve çocuğun hayatını oldukça etkileyen önemli bir problem. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bu problemin nedenlerini ve çözümlerini haberturk.com'a anlattı.

"TUVALET EĞİTİMİNE ERKEN BAŞLAMAYIN"

Çocuklarda yatak ıslatma probleminin oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Özellikle ülkemizde kültürel nedenlerle tuvalet eğitimine çok erken başlanıyor. Halbuki çocuk hazır olmadan, baskıyla ya da korkutarak tuvalet eğitimine başlamamak lazım. Çünkü çocuğun tuvaletini tutabilmesi için beyin gelişimi ile fizyolojik gelişimini tamamlamış olması lazım" dedi. Çocuğun davranışlarıyla hazır olup olmadığını belli ettiğini söyleyen Dr. Seçkin "Eğer iki yaşına gelmiş bir çocuk sabahları arka arkaya bezi kuru kalkıyor ya da gündüz tuvalete gitme eğilimi gösteriyorsa tuvalet eğitimi için hazır hale gelmiş demektir" şeklinde konuştu.

TEDAVİ ALTI YAŞINDAN SONRA

Beş yaşındaki çocuklar arasında her dört çocuktan birinde yatak ıslatma problemi olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Dört yaşından itibaren çocuğun geceleri kuru kalmasını bekliyoruz. Yatak ıslatma durumu arada sırada yaşanıyorsa beklemekte fayda var, ancak sürekli oluyorsa bunu bir problem olarak görüp bir uzmandan yardım almak gerekebilir. Tedaviye altı yaşından sonra başlamak en doğrusu. O durumda da çocukla konuşup onun da rızasını almak gerekir" dedi. Çocuklarda altını ıslatma sorununun hem gece hem de gündüz yaşanması halinde altında fizyolojik bir neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Genelde kalıtımsal nedenler, mesane ve idrar yollarındaki işlevsel bozukluklar, geniz eti büyüklüğü, kabızlık, uyku bozuklukları ve genetik bir takım hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bazen de altında psikolojik nedenler olabiliyor" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRMEYİN, KIZMAYIN, RENCİDE ETMEYİN"

Yatak ıslatma probleminin ergenlik döneminde de devam edebildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu durum da çocukta psikolojik sorunlara neden oluyor. Kampa, okul gezisine ya da arkadaşına kalmaya gidemiyor. Burada ailelere de çok önemli görev düşüyor. Eleştirmek, kızmak, rencide etmek kesinlikle doğru değil, çünkü bu çocuğun elinde olan bir durum değil. Tam tersi bunun çok normal olduğunu anlatarak anlayışlı, sabırlı ve destekleyici yaklaşmak gerekiyor" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Tedavide; yatak ıslatma probleminin genetik olup olmadığını anladıktan sonra günlük tutturuyoruz ve çocuğun beslenme ile su içme düzenini değiştiriyoruz. Bunun dışında geceleri alarm kurmak da etkili oluyor. Daha zor ve komplike vakalarda ise ilaç tedavisi uygulanıyor" şeklinde konuştu.

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