02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay'da 18 yıl önce diyabet teşhisi konulan ve rahatsızlığı her geçen gün ilerleyerek organlarına zarar veren Semir Köseoğlu, 9 aydan bu yana yatağa mahkum hayat sürüyor.
AA'nın haberine göre; diyabetten kaynaklı sinirlerin hasar görmesi nedeniyle "polinöropati" hastalığı teşhisi de konulan 40 yaşındaki Köseoğlu, 7 gün 24 saat ağrılarını dindirmesi için omurilikle boynuna takılan elektro şok cihazıyla yaşama tutunuyor.
3 AY HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA
Tedavi masrafları ve çocuklarını geçindirebilmek adına aldığı borçları ödemekte zorlanan baba, rahatsızlığının yanı sıra 3 ay hapis cezasıyla da karşı karşıya...
Sağlık sorunlarının yanı sıra maddi açıdan da zor durumda olan Köseoğlu ailesi, valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Samandağ ilçesinde yaşayan Semir Köseoğlu, 9 aydır yatağa mahkum yaşadığını söyledi.
Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten Köseoğlu, şöyle devam etti: "Tedavi için Türkiye'nin tüm illerine gittim. Görünmediğim profesör kalmadı. Dileğim, bir an önce borçlarımı ödeyebilmek. Şu anda bize açılan mahkemede taahhüdü yerine getiremediğimizden eşim ve bana üçer aylık ceza geldi. Cezaevine girersem sağ çıkmam mümkün değil. Çünkü elektriğe bağımlıyım, ikincisi madde bağımlısı gibi bir insan oldum. Üç saat ilaçlarımı geciktirdiğimde tamamen yoksunluk krizine giriyorum, iki kere mavi kodla hastaneye sevk edildim."
Köseoğlu, yüzde 99'a çıkan engeli dolayısıyla çalışamadığını, devletten aldıkları hasta ve bakıcı maaşıyla zor da olsa geçinmeye çalıştıklarını anlattı.
"ENDİŞE ETMEDEN BİR HAYAT İSTİYORUM"
Sezen Köseoğlu (35) ise yaşadıklarını kelimelerle anlatmanın zor olduğunu vurguladı.
Eşinin sağlığına kavuşabilmesi için il il gezdiklerini ancak tedavisini bulamadıklarını aktaran Köseoğlu, "Ağrılarını dindirmek için omuriliğine ve boynuna elektro şok takıldı. Elektrik şoku almak zorunda. Elektriklerin kesilmesi bizim felaketimiz oluyor. Kesinti durumunda bir aracın aküsünden elektrik sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığına eşinin raporunu gönderdiklerini ve oradan gelen evrakla Hatay Valiliğine başvurarak yardım kampanyası başlatıldığını dile getiren Köseoğlu, ancak henüz destek bulamadıklarına dikkati çekti.
Köseoğlu, imkansızlıkları nedeniyle senet karşılığında borçlanmak zorunda kaldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Eşim günde 18 ilaç alıyor, yatalak ve bakıma muhtaç. Sadece biraz toparlanabilmeyi istiyorum. Ben çok şey istemiyorum, 'o olsun, bu olsun, evim olsun' gibi bir beklentim yok. Sadece dışarıya olan borçlarımızdan kurtulayım ve ilaçları alabileyim yeter. Endişe etmeden bir hayat istiyorum. Eşimin sağlığı için endişelenmek ve korkmak istemiyorum."
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