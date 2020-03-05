05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon başında Sivasspor’a transfer olan 34 yaşındaki Malili forvet Mustapha Yatabare, İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamada bulundu. Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli golcü, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Zaten Galatasaray’da iyi bir geri dönüş yakaladı, özellikle bu sezonun ligin ikinci yarısında. Bütün hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maça tabii ki hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"PUAN ALMAYA ODAKLANIYORUZ"
Şampiyonluk düşüncesi ile ilgili yöneltilen soruya Yatabare, "Biz halen maç maç değerlendiriyoruz. Sadece puan almaya odaklıyoruz kendimizi. İlk yarı gibi çok iyi bir başlangıç yapamadık ama sonradan güzel şekilde toparladık. Bir galibiyet serisi yakalamıştık. Ligin ikinci yarısında da böyle olacağını ümit ediyorum. Ligin sonunda da hesaplarımızı yapacağız ve hangi durumda olduğumuzu göreceğiz” diye cevap verdi.
"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET"
11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare, taraftarların Galatasaray maçında kendisinden gol beklediği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"İnşallah tabii ki atmak isterim ama ben hangi maçta gol atacağımı seçmiyorum. Galatasaray’a karşı gol atmak istiyorum. Takımdaki arkadaşlarımda atabilir. Bizim için önemli olarak burada galibiyeti almak."
"STADYUM DOLSUN"
34 yaşındaki futbolcu son olarak taraftarları Galatasaray ile oynayacakları maça davet ederek, "Taraftarımız Galatasaray maçına kalabalık gelsinler. Gerçekten bunu istiyoruz, umarım stadyum dolu olur, full olur. Çünkü bizim taraftarımız bizim için çok önemli. Taraftarlar en büyük desteğimiz. Takımın 12. adamı. O yüzden taraftarlarımız stadyumumuzu kesinlikle doldursunlar" diye konuştu.
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