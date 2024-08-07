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        Haberler Gündem Güncel Yat fabrikasında yangın çıktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Alevler kimyasal depo kısmını sardı! Yat fabrikasındaki yangın kontrol altında

        Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kimyasal depo kısmında çıkan yangına müdahale edildi. Alevler 4 saat sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:39
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        Yat fabrikasındaki yangın kontrol altında
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürdürüldü.

        4 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

        DHA'nın haberine göre yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Orhangazi Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 75 personelle müdahale edildi. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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        #son dakika
        #Bursa
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