Alevler kimyasal depo kısmını sardı! Yat fabrikasındaki yangın kontrol altında
Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kimyasal depo kısmında çıkan yangına müdahale edildi. Alevler 4 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale edildi.
AA'da yer alan habere göre Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürdürüldü.
4 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
DHA'nın haberine göre yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Orhangazi Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 75 personelle müdahale edildi. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.