"Yastıkla cinayet" sanığına 11 yıl 8 ay hapis

AA

Erzurum'da husumetli olduğu kişiden "kan parası" alabilmek amacıyla kendisini yaralamalarını isteyen arkadaşlarını tüfekle vurarak ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan biri, 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz ile tutuksuz yargılanan 18 yaşından küçük F.Y.T, maktul Zafer Kuzu'nun babası Abdulkadir ve eşi Ayşe Kuzu ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki Abdulkadir Kuzu, çocuğunun infaz edildiğini öne sürerek, "Her şeyi temizlediler, ilk yardım dediler. Beyanlarının hepsi tutarsız çıktı. Benim çocuğumun katili dışarıda geziyor. Çocuklarım katil mi olsun?" diye konuştu.

Diğer müşteki Ayşe Kuzu ise sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Bahar Acar Başıbeyaz, celse arasında sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı beyanda, sanıkların ve tanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak, tutuksuz sanık F.Y.T'nin tutuklanmasını ve sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Yılmaz, savunmasında, haklarındaki silahtaki parmak izlerini temizleme iddiasının doğru olmadığını, aksine olayı kabul ettiklerini söyledi.

Maktul Zafer Kuzu'dan ağabeylik haricinde bir şey görmediklerini anlatan Yılmaz, "Biz de ona kardeşlikten başka bir şey yapmadık. Çatı katında eşyalar vardı. Yastık bağlama amacımız, yaralamasını engellemek ve başka bir yerine bir şey gelmemesiydi. Çocukluğumuzdan beri elimize oyuncak silah bile almadık. Biz cahilliğimizden düştük, pişmanız." dedi.

Sanık F.Y.T. ise savunmasında, olayı kasten yapmadıklarını öne sürdü.

Olayı kasten yapmaları durumunda Zafer'i hastaneye götürmelerinin söz konusu olmayacağını aktaran F.Y.T, "Çatı katı ev gibiydi, her eşya vardı. Yastığı biz oraya götürmedik. Önceden planladığımız bir şey değildi. Tüfeği de Zafer ağabey kendisi getirmişti. Tüfeği açarak bize mermilerini gösterdi, boncuk mermilerdi. Zafer ağabey, 'Bu kuşa bile bir şey yapmaz, bana mı yapacak' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Yılmaz'ı "Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 14 yıl hapse mahkum etti. Yılmaz'ın mahkemedeki durumu ve pişmanlığını göz önüne alarak hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya indiren heyet, hükümle birlikte Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca, suça sürüklenen sanık F.Y.T'nin ise kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

Kararın ardından Ayşe Kuzu, mahkeme salonunda sanıklara "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl 2 Temmuz'da Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlanarak pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sanıkların amaçlarının Kuzu'yu yaraladıktan sonra hastaneye götürüp kargaşa çıkarmak, suçu aralarında husumet bulunan C.A'nın üzerine atmak ve "kan parası almak" olduğu anlatılan iddianamede, Kuzu'nun sırtına yastık bağlamaları ve yere yığıldıktan sonra hastaneye götürme çabaları dikkate alındığında asıl gayelerinin yaralayarak rapor almak olduğunun anlaşıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın, sırtında yastık olsa da 10-15 metre gibi kısa mesafeden ateş açtığı, Kuzu'nun ölebileceğini tahmin edebileceği ve bu nedenle olası kasıtla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Sanıklardan Yılmaz'ın "olası kasıtla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, F.Y.T'nin ise 13 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.