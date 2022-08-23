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Bir örneği de Troya'da... 5 bin yıllık!

Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık mühür bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıllık mühür ile takı konulduğu düşünülen 2 bölmeli kutu bulundu. Mührün son derece nadir olduğunu belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu" dedi

23.08.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor.

     

  • DHA'nın haberine göre İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde son olarak 5 yıllık mühür ile 'Pyxis' adı verilen 2 bölmeli kutu bulundu.

     

  • Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl da neolitik dönemden Tunç çağına kadar birçok eser çıkardık. Son olarak çok nadir bir eser bulduk. Bu bir mühür. Kentin kurulan ilk ticari alanında ortaya çıkardık.

     

  • 5 bin yıllık bir mühür. Pişmiş topraktan yapılmış. Boyna asılarak taşınan mühür cinsi. Yaklaşık 3 santimetre çapında. Önemli, son derece nadir. Sadece ticari yaşamın olduğu alanlarda olabiliyor. Ticaret yollarındaki Troya gibi veya İç Anadolu'daki bazı yerleşim alanlarında bunları görebiliyoruz.

     

  • Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu. Mühür ticari yaşamda, günümüzde olduğu gibi kullanılıyor. Bir hamura ya da kile basarak kullanılıyor. O ticari faaliyeti belgelendirmek üzere kullanılıyor" dedi.

     

     

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