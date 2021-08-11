Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine Tanır Mahallesi'nde bulunan 3 bin 500 yıl öncesine ait Yassıhöyük’te kazı çalışması başladı.
İHA'nın haberine göre Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Baştürk’ün bilimsel danışmanlığında başlayan kazı çalışmasında 3 bin 500 yıl öncesine ait Lavazantiye şehrinin buluntuları olduğu tahmin ediliyor.
Afşin Tanır Mahallesi'ne düzenlenen programla açılışı yapılan kazı çalışması hakkında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’de bir ilke hep birlikte tanık olacağız. Kültür Bakanlığı’mızın izni ile kazımız yapılıyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Burada yapılan çalışmalara biz belediye olarak destek veriyoruz. Çünkü, buradan elde edilecek getiriler mutlaka ekonomiye dönüşecek. Ekonominin dönüşmesi artması anlamına gelecek. Dünyanın her yerinde Afşin'in tanınması bilinmesi anlamına gelecek. Hem ülkemizin değişik bölgelerinden hem dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçileri inşallah buraya çekecek.
Bizim burası ile ilgili makalelerden tanıdığımız bildiğimiz önemli hususlar var. İnşallah bunları ortaya çıkaran önemli buluşları tüm dünya ile birlikte öğreneceğiz. İnşallah Afşin’in tanınırlığı anlamında çok önemli yol elde etmiş olacağız. Eylül ayında çalışmalara başladık sayın genel müdür yardımcımız, sayın Kültür Bakanlığımızın teveccühüyle belki de Türkiye tarihinde en hızlı kazı izni alınan yer oldu. Ben bilim insanı değilim öngörülere katılıyorum. İnşallah ‘Lavazantiye’ şehrinin burada olduğuna inanıyorum” dedi.
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Baştürk de, “Höyüğün aslında bölge için önemi ile ilgili bağlantılı olan kısmı, milattan önce ikinci bin yıl civarında Asur ticaret kolonilerine ait dediğimiz süreçle başlıyor. Asur ticaret kolonileri Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti civarındaki Asur kentinden çıkan kervanların Kültepe, Kaneş ve Kayseri’ye mal getirip götürmesine dayanan bir ticaret dönemidir. Bu ticaret güzergahlarından bir tanesi de bu hurman çayı aracılığı ile Sarız vadisi üzerinden Kültepe’ye ulaşır. Bu ticaret güzergahı üzerinde, ticaret ile bağlantılı olan yeni kentler kurulur. Bunlardan büyüklerine ‘Karun’ küçüklerine de ‘Babartum’ adı verilir. Bu bölgelerde yapılan araştırmalarda Yassı Höyüğün de, Karum ya da Babartumlardan yazılı kaynaklarda ismi geçen iki kentten biri olabileceği yönünde öneriler ortaya atılmıştır. Lavazantiya ya da Hurama kenti ile ilgili eşleştirilen bir yerleşim yeridir” dedi.
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