"ŞÜKRET PARMAKSIZ DA OLABİLİRDİN"



“Ojelerim çok güzel oldu ama dolma parmaklarımdan çekemedim. Yine yüzümün kölesiyim” notunu düştüğü paylaşımına, “Şükret parmaksız da olabilirdin” yorumu gelince Yasmin Erbil ateş püskürdü. Erbil, o yoruma, "Ben kötü bir şey mi dedim Allah aşkına? Şükür tabii ki, şaka yapıyorum ayrıca seviyorum. Allah Allah ya illa gereceksiniz” karşılığını verdi.