"Yemek yerken çıkmayayım"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Erbil, yemek yerken görüntülendi.

25 yaşındaki oyuncu, ağzına lokma götürdüğü esnada objektifleri fark edince kısa süreli şok yaşadı. Elleriyle ağzını kapatan Yasmin Erbil, gazetecilere serzenişte bulunarak, "Arkadaşlar yemek yerken çıkmasam iyi olur." ifadelerini kullandı.