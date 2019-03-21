Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla kahve alırken görüntülenen Yasmin Erbil, fotoğrafları çekilince muhabirlere "Beni niye çektiniz? Herkes beni o kıza benzetiyor ama değilim. Gerçekten benziyor muyum?" diyerek gazetecileri kandırmaya çalıştı. Ne yaptıysa başarılı olamayan Yasmin Erbil, "Babam çok iyi, tedavileri devam ediyor" diyerek Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi.