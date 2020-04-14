Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri elden bırakmıyor.

Karantinadayken vaktini nasıl değerlendirdiğini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Erbil, bu kez dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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