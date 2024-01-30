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        Haberler Sağlık Yaşlılık hastalıklarıyla mücadele için egzersiz ve sağlıklı beslenme önerisi

        Yaşlılık hastalıklarıyla mücadele için egzersiz ve sağlıklı beslenme önerisi

        Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi "Yaşla paralel tansiyon, diyabet ve bunlara bağlı beyin ve damar tıkanıklığı dediğimiz hastalıklarda artış gözlemleniyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:37
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        Yaşlılık hastalıklarıyla mücadele için egzersiz ve sağlıklı beslenme önerisi
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        Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, yaşla paralel tansiyon, diyabet ve bunlara bağlı beyin ve damar tıkanıklığı hastalıklarında artış gözlemlendiğini belirterek, ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini artırmak ve özürlülük durumunu engellemek için egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Terzi, teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan modern yaşam tarzının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortalama yaşı uzattığını, bunun da nörolojik hastalıklarda artışa neden olduğunu anlattı.

        Terzi, "Yaşla paralel tansiyon, diyabet ve bunlara bağlı beyin ve damar tıkanıklığı dediğimiz hastalıklarda da artış gözlemleniyor. Yaşlılarda beyin damar hastalıkları en önemli özürlülük nedeni ve aynı zamanda tabii ki ölüm nedenidir. Beyinde damar tıkanıklığı veya bir beyin kanamasından sonra hastalar özürlü kalabildiği gibi ölümcül durumlarda ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

        "BİZİM AMACIMIZ SAĞLIKLI BİR YAŞLANMAYI SAĞLANMAK"

        Beyin damar hastalıklarıyla ilgili teknolojinin ilerlemesiyle her geçen gün tedavi şekillerinin de geliştiğine işaret eden Terzi, şu değerlendirmede bulundu: "Beyin damar hastalıklarında özellikle hızlı müdahaleyle beraber erken dönemde var olan damar tıkanıklığının açılması, hastaların yaşam kalitesini oldukça konforlu hale getirebiliyor. Türkiye'de pek çok buna benzer uygulamalar var. İlerleyen yaşlarda yaşam kalitesini artırmak ve özürlülük durumunu engellemek için egzersiz ve sağlıklı beslenme önemlidir. Bizim amacımız sağlıklı bir yaşlanmayı sağlamak. Kişinin çok daha erken dönemde hastalıkla mücadele yapması, varsa risk faktörlerini azaltması, düzenli egzersiz yapması, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekir."

        Özellikle Akdeniz tipi bir beslenme alışkanlığının kişinin yaşlılığında daha sağlıklı olmasını sağlayacağına dikkat çeken Terzi, şunları kaydetti: "Onun için biz hastalarımıza ilaçları veriyoruz ama sağlıklı beslenin, sağlıklı egzersiz yapın ve kendinize bu alanda da dikkat edin diyoruz. Yaşlı nüfusa engellilik nedeniyle bakıcı desteği gerekebiliyor ve özel tedavi yöntemleri gerekebiliyor. Yaşlı bir insanın tanısında, tedavisinde hastalıklarının mücadelesinde her zaman nöroloji klinikleri onların yanında oluyor, onların var olan problemlerini en aza indirmek açısından da destek olmayı sağlıyor."

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