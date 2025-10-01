1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan ve yaşlı bireylerin topluma katkılarını onurlandıran özel bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde oy birliği ile kabul edilen bu gün, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı ve onların karşılaştığı sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunlara dikkat çekmeyi amaçlar. Bu önemli kararın ardından, Dünya Yaşlılar Günü ilk kez 1 Ekim 1991 yılında dünya genelinde kutlanmaya başlanmıştır.