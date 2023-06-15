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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce hesaplara yatar mı?

Cumhurbaşkanı'ndan yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihleri açıklaması! Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

Yaşlı ve engelli maaşları ödeme tarihleri, gündemdeki yerini koruyor. Yaşlı ve engelli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinden yatıp yatmayacağı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Açıklamanın ardından yaşlı ve engelli maaşları ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. İşte 2023 Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

Giriş: 15.06.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan başvuru işlemlerinin ardından hak sahibi olarak görülen vatandaşlar, yaşlı ve engelli maaşlarını banka hesaplarına alacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler vatandaşların doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. İşte 2023 Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerinin erkene alınacağını açıkladı. Fakat yaşlı ve engelli maaşları ödeme tarihlerine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. 

  • ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde,

    1 ve 6 olanlar 6'sında,

    2 ve 7 olanlar 7'sinde,

    3 ve 8 olanlar 8'inde

    4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

  • ENGELLİ AYLIĞI VE YAŞLI MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Asgari ücrete yapılacak ara zamla birlikte pek çok kalemde fiyatlar yeniden belirleniyor. 

  • MUHTEMEL YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI SENARYOLARI

    Yüzde 40-69 oranlarında engellilik oranı bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 ornaında zam gelirse engelli aylığı 2072 TL'ye, yüzde 40 oranında zam gelirse 2231 TL'ye ve yüzde 50 oranında zam gelirse 2391 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

    Yüzde 70 ve üzerinde engelliliği bulunanlar asgari ücret zammının yüzde 30 oranında olmasıyla birlikte 3109 liraya, yüzde 40 zam gelmesi halinde 3348 liraya ve yüzde 50 zam yapılması durumunda ise 3588 liraya yükselecek

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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