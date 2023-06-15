MUHTEMEL YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI SENARYOLARI
Yüzde 40-69 oranlarında engellilik oranı bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 ornaında zam gelirse engelli aylığı 2072 TL'ye, yüzde 40 oranında zam gelirse 2231 TL'ye ve yüzde 50 oranında zam gelirse 2391 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 70 ve üzerinde engelliliği bulunanlar asgari ücret zammının yüzde 30 oranında olmasıyla birlikte 3109 liraya, yüzde 40 zam gelmesi halinde 3348 liraya ve yüzde 50 zam yapılması durumunda ise 3588 liraya yükselecek