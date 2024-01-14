Memur zammına göre belirlenen yaşlı ve engelli maaşları belirlendi. Memur zammı TÜİK'in Aralık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. Memur maaşlarına neredeyse yüzde 50 olarak yapılan zam sonrasında yaşlı ve engelli maaşları da kesinleşti. Peki, 2024 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? Zamlı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...