Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatar?
Yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? sorusu, maaş alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur zammının yüzde 49,25 olarak açıklanmasının ardından 2024 yaşlı ve engelli maaşları da kesinleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aylık farklarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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Memur zammına göre belirlenen yaşlı ve engelli maaşları belirlendi. Memur zammı TÜİK'in Aralık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. Memur maaşlarına neredeyse yüzde 50 olarak yapılan zam sonrasında yaşlı ve engelli maaşları da kesinleşti. Peki, 2024 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? Zamlı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
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2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL olurken yaşlı ve engelli maaşı gibi birçok kalemde değişiklikler yaşandı.
Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL
Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL
Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL
*Yılda iki kez zamlanan engelli maaşları Temmuz-Aralık döneminde yeniden artış gösterecek.
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ZAMLI ENGELLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaş zammı katsayısına göre belirlenen engelli maaşının zamlı ödemeleri Şubat ayında hesaplara yatırılacak.
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YAŞLILIK MAAŞLARINA DA ZAM GELDİ!
Memur maaş zammına göre hesaplanan yaşlılık maaşları 2023 yılı son 6 aylık dönemde 2348 TL olarak ödeniyordu. Yeni yıl ile birlikte engelli maaşları Ocak ayından itibaren 3.504 lira olarak yatırılacak.
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OCAK AYINDA 3,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullanmıştı.
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