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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yaşlı ve engelli maaşı Mart ayı ödemeleri: Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, ne zaman hangi gün hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Yaşlı ve engelli aylığı Mart ayı ödemeleri başladı! Bakan'dan açıklama geldi!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayında 4,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:23
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaşü, Mart ayı için engelli ve yaşlı maaşlarının yatırılmaya başlandığını açıkladı ve "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? İşte, tüm merak edilenler...

        • 2

          2024 YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

          Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL

          Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL

          Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL

          Yılda iki kez zamlanan engelli maaşları Temmuz-Aralık döneminde yeniden artış gösterecek.

        • 3

          YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını belirtti.

        • 4

          "ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ"

          Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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