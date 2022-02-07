Yaşlı ve engelli aylıkları yatırılıyor

Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırıyoruz” dedi.
Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylıkları ödemesi yapacaklarını ifade etti.
Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 1 milyar 830 milyon TL bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL’den 865 TL’ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.
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