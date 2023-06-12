Gaziantep'te Asuman Dertlioğlu (64) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dertlioğlu´nun başında kan lekesi gören ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre kentte yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu´nun yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti.

Dertlioğlu´nun yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde Dertlioğlu´nun cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başında kan olduğu tespit edilen Asuman Dertlioğlu´nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.