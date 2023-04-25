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Yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken tramvayın altında kaldı

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan Akçakaya, yaşamını yitirdi

Giriş: 25.04.2023 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı kadının feci sonu!
DHA

Eskişehir'de, yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı Meliha Akçakaya (69), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Vatmanlığını Umut S.'nin yaptığı tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı.

Tramvayın altında kalan Akçakaya, hayatını kaybetti. Akçakaya'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatman Umut S., kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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