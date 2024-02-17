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        Haberler Gündem Güncel Çorumda'da yaşlı kadının feci ölümü! Derede bulundu - Güncel haberler

        Çorum'da yaşlı kadın derede ölü bulundu

        Çorum'da 80 yaşındaki Nuriye Gökçe adlı kadın bir derede ölü bulundu. Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:33
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        Yaşlı kadının feci ölümü! Derede bulundu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Beyoğlan köyünde yaşayan Nuriye Gökçe'nin, köyün yakınlarındaki derede hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        İlk incelemede Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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