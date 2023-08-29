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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadının altınlarını polis kurtardı

        Telefonla dolandırılmak istenen yaşlı kadının altınlarını polis kurtardı

        Kırıkkale'de, Şerife Ü.'nün (66) telefonda kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmasını, polis ekipleri engelledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şerife Ü.'ye, ifadesinin ardından altınları teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:51 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:51
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        Yaşlı kadının altınlarını polis kurtardı
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        Kırıkkale'de yaşayan Şerife Ü.'yü (66) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler, oğlunun suça karıştığını belirterek, kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi.

        Evindeki 3 bilezik ve 3 tam altınını alıp çarşıya gitmek için dolmuşa binen Şerife Ü.'nün kızı, olaydan şüphelenip, durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının eşkalini kentteki kuyumculara bildirdi ve dolmuş sürücüleriyle irtibata geçti.

        Şerife Ü.'nün, şüphelilerin verdiği hesaba para yatırmak için altınlarını bozdurmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcuya gittiği tespit edildi.

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        Polis ekipleri, Şerife Ü.'yü uyarıp dolandırılmaktan kurtardı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şerife Ü.'ye, ifadesinin ardından altınları teslim edildi.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #telefon dolandırıcıları
        #Son dakika haberler
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