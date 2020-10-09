Yaşlı kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi - KOCAELİ

Karabaş Mahallesi'nde zorla girdiği evde polis ekiplerince gözaltına alınan G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki eve dün zorla giren G.A, 76 yaşındaki E.D'yi rehin almıştı.Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla yaşlı kadını kurtarıp, G.A'yı gözaltına almıştı.

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