Dolandırıcılar, 4 Kasım günü ilçede oturan Ş.K.'ya, (81) çok gizli bir FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) dosyasında adının geçtiğini, evdeki ziynet eşyalarından parmak izi alınması gerektiğini, adresine gelecek olan sivil polislere ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın, ticari taksi ile gelen şahıslara içerisinde para ve ziynet eşyalarının olduğu çantayı teslim ettiğini söyleyerek, şikayetçi oldu.
DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜLDÜ
Ş.K. adlı yaşlı kadının şikayeti üzerine polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri yakalamak için dedektif gibi iz süren polis ekipleri, ticari taksinin plakasını öğrenerek, taksinin Bornova'da bir durağa ait olduğunu belirledi. Ticari taksi sürücüsü V.K. ile görüşen polis ekipleri, yaşlı kadının adresinden, içerisinde ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu çantayı alan şüphelilerin N.Y. ve D.Y. olduğunu belirledi. Şahısların ikamet ve iş yeri adresleri ile gidebileceği yerleri didik didik kontrol eden ekipler, 2 şüpheliyi çanta ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Taksi sürücüsü V.K. de polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
ÇANTA İÇERİSİNDEN MÜCEVHER VE PARALAR ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından çanta içerisinde yapılan aramada, yaşlı kadına ait yaklaşık 50 bin lira değerinde altın ve pırlantadan oluşan mücevherler ile bin 300 lira para ele geçirildi.
Yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen N.Y. ve D.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi sürücüsü V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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