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Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evindeki yangında öldü

Denizli'de 90 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Giriş: 08.02.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı kadın yangında alevlerden kurtulamadı
İHA

Denizli'de Dudu Akdoğan (90), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yalnız yaşayan Dudu Akdoğan'ın evinde, iddiaya göre, sobadan dolayı yangın çıktı. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yürümekte zorluk çeken yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, vatandaşların da desteğiyle alevleri söndürdü. Yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından Dudu Akdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ile ilgili soruşturma sürüyor.

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