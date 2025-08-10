Habertürk
        Yaşlı kadın su kuyusuna düştü!

        Yaşlı kadın su kuyusuna düştü!

        Muğla'da gece saatlerinde facia yaşandı. Olayda 88 yaşındaki bir kadın, su kuyusuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:18
        Yaşlı kadın su kuyusuna düştü!
        Muğla’nın Menteşe ilçesinde 88 yaşındaki kadın su kuyusuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre Menteşe Yenice Mahallesinde gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine 88 yaşındaki bir kadının su kuyusuna düştüğü ihbarı yapıldı.

        Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İçinde su bulunan kuyu içinde yaşamını yitiren kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

