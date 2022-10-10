Yaşlı kadın pazar dönüşü kamyon kurbanı oldu

"SESİ DUYDUĞUMDA ARABA YAVAŞ GİDİYORDU"

Esnaf Reşat Kızılaslan, kazayla ilgili şunları anlattı: "Araba sesini duyup dışarı baktığımda, kadın arabanın altında yatıyordu. Kamyon hızlı gitmiyordu, şoför çaresiz bir şekilde aşağıya indi. Arabanın altında yatan kadını görünce kendisi de perişan oldu. Kendi kafasına vurmaya başladı ama inanın araba hızlı değildi. Bende tam olarak görmedim ama hızlı gitmediğini gördüm. Ben sesi duyduğumda araba gidiyordu ama yavaş gidiyordu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bilerek olan bir şey değildi. Yaşlı kadının pazardan döndüğünü söyleyenler vardı, kağıt topluyor diyen vardı."