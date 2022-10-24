Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

İHA

Adıyaman'da Asiye Bakar (62), ihbarla evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Kayalık Mahallesi 2435 Sokak içerisinde bulunan bir binanın 2. katında yaşayan Asiye Bakar'dan birkaç saat haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıları kapalı olan daireye itfaiye merdiveni ile girdi. Evin mutfak kısmında hareketsiz yatan Asiye Bakar'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.