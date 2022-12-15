Yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu

Sakarya'da, yakınları tarafından ulaşılamayan kadın, çöplerle dolu evinde ölü bulundu.

Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında yaşayan Zehra Akcan'dan (62) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını çöplerle dolu evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi.

Savcı incelemesi sonrasında Akcan'ın cansız bedeni kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Ardından zabıta ve belediye ekiplerince evdeki çöplerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.