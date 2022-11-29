Yaşlı kadın balkonda asılı bulundu

İHA

Kayseri'de, balkonda asılı halde bulunan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.O.'yu (63) balkondan iple asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından F.O.'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.