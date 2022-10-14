Yaşlı kadın asansör ile korkuluk demirine sıkıştı

İHA

Manisa'da, evine çıkmak için bindiği asansöre sıkışan Elif Yıldız (74) kurtarılamadı.

Olay, Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak'ta meydana geldi. Diyaliz hastası Elif Yıldız, diyaliz servisinden indikten sonra evine çıkmak için yapılan asansöre bindi. Yaşlı kadın bir süre sonra asansör ile korkuluk demirine sıkışarak, başından darbe aldı.

Camiye giderken çığlıklar üzerine geri dönen eşi ve komşularının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan yaşlı kadın, burada yapılan tüm bu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.