Yaşlı kadın alevlerden kurtulamadı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Sarımahmutlu Mahallesi'nde Ayşe Uysal'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü.

Ekipler, evde bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, evin etrafında güvenlik önlemi aldı, olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.