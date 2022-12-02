Resmi nikahları 33 yıl sonra kıyıldı

AA

AA'nın haberine göre, Kilis Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törene Duran Alagöz yürüteçle geldi.

Resmi nikahları kıyılan çifte evlilik cüzdanlarını çocukları verdi.

Daha sonra çift, kendi resimlerinin üzerinde olduğu pastayı kesti ve birbirlerine ikram etti.

Duran Alagöz, nikah töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahın kıyılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Elmas Kırta da 33 yıldır bugünü beklediklerini belirterek "Mutluyum, huzurluyum. Bu eşimden 5 çocuğum var. Eşimin de diğer eşinden 2 çocuğu vardı. Toplam 7 çocuğumuz var. İkinci evliliğim. 20 torunumuz var." dedi.

AK Parti Kilis Merkez İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Burcu Gülocak da Duran Alagöz ile bir ev ziyareti vesilesiyle tanıştıklarını ifade ederek "Evde ihtiyaçları vardı. Kuru gıda, temizlik malzemesine bunları temin edecektik. Ama kendisi 'Bana bunları getirmeyin, benim bir hayalim var onu gerçekleştirin.' dedi. Kendisi 86 yaşında ve daha önce hiç resmi nikahı olmamış. 33 yıldır Elmas teyzeyle zaten hayatını birleştirmişti. Biz de onun bu isteğini kırmadık. Kilis Belediyesiyle birlikte bugün onların nikahlarını kıydık. 33 senelik isteklerini yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.